В Минске возле «Гиппо» произошло «наводнение» 4 7.03.2018, 17:49

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Улицу Горецкого затопило.

Сегодня напротив «Гиппо» на улице Горецкого затопило проезжую часть, сообщили tut.by читатели. В администрации Фрунзенского района рассказали, с чем это связано.

Замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей говорит, что около 12.50 на этом участке затопило улицу. По состоянию на 16.30 воду откачали и восстановили движение.

Сначала было подозрение, что затопление связано с прорывом водопровода. Но, как оказалось, улицу затопило не из-за этого. По словам Драпея, пробы показали, что это не водопроводная, а талая вода.

история о том, как я утонула в автобусе минска. горецкого улица @tutby pic.twitter.com/TJE7ShXJQG — Ilona Stromskaya (@ChildKinder) 7 марта 2018 г.

Дело в том, что после снегопадов много снега скопилось выше — во впадине между стоянками. Сегодня снег начал таять, но равномерно разливаться воде мешала насыпь из песка, который свозили туда строители. В один момент насыпь не выдержала и вода хлынула на Горецкого. Сейчас ее откачали и восстановили движение.

— Весной мы проведем обследование и, соответственно, спланируем рельеф, — сказал замглавы Фрунзенского района.