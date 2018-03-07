Курт Волкер встретился с главой канцелярии Анджея Дуды 7.03.2018, 17:59

Курт Волкер

Политики обсудили меры реагирования на агрессию РФ и поддержку территориальной целостности Украины.

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провел встречу с главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским в Варшаве.

Об этом Волкер написал в своем аккаунте в Твиттере.

"Встретился с Кшиштофом Щерским из канцелярии президента Польши Анджея Дуды, чтобы обсудить меры реагирования на российскую агрессию в регионе и поддержать украинскую территориальную целостность", - рассказал Волкер.