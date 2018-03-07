Курт Волкер встретился с главой канцелярии Анджея Дуды
- 7.03.2018, 17:59
Политики обсудили меры реагирования на агрессию РФ и поддержку территориальной целостности Украины.
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провел встречу с главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским в Варшаве.
Об этом Волкер написал в своем аккаунте в Твиттере.
"Встретился с Кшиштофом Щерским из канцелярии президента Польши Анджея Дуды, чтобы обсудить меры реагирования на российскую агрессию в регионе и поддержать украинскую территориальную целостность", - рассказал Волкер.