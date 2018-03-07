Очевидец: Водитель Infiniti с российскими номерами решил разобраться с коммунальщиком 26 7.03.2018, 18:05

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Шофера коммунальной машины защитили другие водители.

Конфликт между водителями кроссовера из России и грузовика коммунальщиков зафиксировал на видео пользователь форума onliner.by nikitka9318. По словам молодого человека, автомобилист остановил свою легковушку, направился к самосвалу и стал хватать шофера. «Тогда мы решили остановиться и немного припугнуть парня, чтобы остудить его пыл», — рассказал Никита.

Очевидец наблюдал за развитием всей ситуации: «Грузовик посыпал песком тротуар на ул. Восточной. Когда работа была закончена, водитель начал выезжать на проезжую часть, а после пересек перекресток. Это, видимо, не понравилось парню на Infiniti с российскими номерами. Тот поворачивал налево и вынужден был подождать лишнюю секунду, пока проедет грузовик. Насколько я понял, молодой человек не поленился развернуться, чтобы догнать самосвал и высказать свое недовольство. Когда мы подъехали, конфликт только начал разгораться».

«Возможно, благодаря тому, что мы с коллегами остановились, чтобы урегулировать ситуацию, до кулаков дело не дошло, — считает nikitka9318. — Мы припугнули парня на Infiniti, и он ретировался. Говорили ему, мол, что здесь страшного — подождать пару секунд? Он лишь раздражался, якобы мы лезем не в свои дела. Но в итоге успокоился».