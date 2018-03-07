Разработка белорусов получила статус «приложение дня» от Apple 7.03.2018, 18:34

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Приложение белорусов не впервые заслужило официальное признание.

Разработка белорусов, лидирующая в сегменте «женских календарей» в AppStore и Google, получила статус App of the Day от Apple. Об этом написал основатель проекта Дмитрий Гурский на своей странице в Facebook.

По словам предпринимателя, это «высшая отметка», которую Apple может дать приложению.

Ранее Flo вошло в пятерку самых популярных приложений для здоровья за 2017 год на базе данных аналитического сервиса App Annie. Разработка белорусов не впервые заслужила официальное признание. Так, в декабре Flo получило статус Global Winner на американском конкурсе стартапов Red Herring 100, напоминает dev.by.

С момента основания приложение привлекло по крайней мере $6 млн инвестиций. Соинвестором одного из раундов стала модель и филантроп Наталья Водянова, которая вошла в совет директоров компании.