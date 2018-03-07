В Туркменистане начались голодные бунты 9 7.03.2018, 18:45

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Население Туркменистана столкнулась с острой нехваткой муки и ростом цен на продовольствие.

На этой неделе в одном из районов Марыйского велаята (область на юге Туркменистана) разгорелись конфликты из-за нехватки муки. В одном случае, вышедшие на улицу женщины, перекрыли дорогу автомобилям, в другом, протестующие ворвались в сельский продовольственный магазин.

Об этом сообщает oxu.az со ссылкой на радио «Азатлыг».

По утверждению источника, в протесте с перекрытием дороги участвовали только женщины, мужчин поблизости не было. Также источник информирует, что требования женщин по раздаче равного количества муки были полностью удовлетворены.

Кроме этого, как подтверждают источники, в тот же день произошел ещё один похожий случай. «В сельском магазине людям, которые стояли в очереди за мукой сказали: «На данный момент доставленная мука закончилась, вам не хватило, когда получим — раздадим», не поверив этим словам, местные жители избили главу сельсовета, затем ворвались в магазин, где обнаружили запасы муки», - сообщает источник.

Также сообщается, как позже выяснилось, доставленная мука не полностью продается населению, определенная её часть сохраняется. Источник ещё добавляет, что продавец магазина с главой сельсовета, «частным» образом продавали муку по цене выше, установленной государством.

«После того, как люди избили сельского главу, находившуюся в магазине муку они распределили по мешку на человека, это на 100 процентов реально произошедший случай», рассказал источник из Мары.

Для жители самой густонаселённой области Мары нехватка муки стала частым явлением. Дефицит муки наблюдается и в других областях, в том числе в области Ахал и в её отдаленных районах, особенно в районе Гокдепе.

В связи с дефицитом муки цена на неё значительно возросла. Правительство страны для решения проблемы с нехваткой муки ввело ограничение на продажу, сообщают местные источники.

«В одном из районов Мары, Йолотен, в государственных магазинах каждому человеку продаются по 5 килограммов муки. Жители, стоящие в очереди с раннего утра, ждут муку. Даже неизвестно, какого сорта эта мука. Мы согласны даже на то, что нам дают, мы просто забираем и уходим», - сообщил житель района Йолотен в конце декабря.

Во второй половине февраля дефицит муки вызвал недовольство среди населения в Дашогузе, а власти активизировали меры по предотвращению протестов. Жители все чаще собираются перед зданиями местных администраций, чтобы выразить протест. В попытке успокоить население власти проводят разъяснительные беседы с привлечением религиозных деятелей и старейшин.

В области Дашогузе наряду с нехваткой муки, ощущается и повышенный спрос на отруби.

В декабре в Дашогузе, в центре районов имени Гурбансултана эдже и Ниязова, в государственных бакалейных магазинах отпускали по 20 килограмм отрубей на семью, образовались большие очереди по 100 человек, где происходили конфликты и драки.

По некоторым данным, в настоящее время, в условиях дефицита и подорожания муки, участились случаи их употребления населением в пищу.

Население Туркменистана столкнулась с острой нехваткой муки и ростом цен на продовольствие в начале декабря.

Власти Туркменистана официально не признают наличие дефицита муки в стране. В то же время был создан государственный комитет по продовольственному обеспечению, но, население страны, по-прежнему, испытывает дефицит муки и хлеба. Вместе с тем прошлом году правительство подтвердило, что государство не смогло полностью выполнить план по производству пшеницы, а также неэффективность сельскохозяйственной реформы.

В Туркменистане земля и вода по-прежнему находятся в государственной собственности, крестьяне получают землю от государства в аренду и, в основном, получив урожай пшеницы, хлопка и некоторых других овощей, продают по установленной цене государству.