В Женеве показали самый быстрый автомобиль в мире 2 7.03.2018, 18:55

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На Женевском автосалоне представили ураганный гиперкар Corbellati Missile.

Его разработчики утверждают, что создали самый быстрый автомобиль в мире.

Заявленная максимальная скорость Corbellati Missile – 500 км/ч. Такого результата позволяет добиться огромный 9-литровый V8 твин-турбо мощностью 1800 л. с. и максимальным крутящим моментом в 2350 Н∙м. Кстати, изначально мотор предназначался для скоростных катеров, передает topgir.com.

Вся эта мощь приходится на задние колеса, хотя установлен самоблокирующийся дифференциал. А 6-ступенчатую секвентальную КПП позаимствовали у гоночных авто. Естественно, предусмотрены карбоново-керамические тормоза.

Дизайн выдержан в духе 60-х и напоминает спортпрототипы для Ле-Мана. Как ни странно, у гиперкара нет ни выдвижного антикрыла, ни продвинутого диффузора.

Интересно будет посмотреть на испытания Corbellati Missile – сможет ли он достичь заявленной скорости. К слову, конкурентов у него хватает. Новый Hennessey Venom F5 собираются разогнать минимум до 480 км/ч, а еще есть 5000-сильный арабский Devel Sixteen.