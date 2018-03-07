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Навальный креативно прокомментировал послание Путина

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  • 7.03.2018, 19:09
  • 8,438

Российский оппозиционер подготовил ролик «Собрание воинствующих патриотов».

Российский оппозиционер Алексей Навальный сделал видео под названием «Собрание воинствующих патриотов».

«Меня так много раз попросили прокомментировать нашумевшее послание Путина Федеральному собранию, что придётся это сделать.

Самый простой и понятный комментарий. О патриотизме тех, кто собрался на том выступлении в Манеже. Об их любви к России и её народу. О вере в их честный труд», - написал Алексей Навальный на своем сайте.


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