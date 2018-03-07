Как евреи весело празднуют Пурим 7.03.2018, 19:25

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Внешне карнавал напоминает празднование Хеллоуина.

На днях евреи всего мира отпраздновали Пурим, который вот уже около двух с половиной тысяч лет отмечается в самом начале каждой весны в честь спасения евреев от истребления в Вавилонском плену, пишет tut.by.

Пурим — самый веселый еврейский праздник. В этот день традиция предписывает верующему еврею напиться так, чтобы не отличать добра от зла. Страх перед смертью превращается в смех над поверженными врагами и выливается в красочный карнавал. В течение праздничной недели в еврейских общинах и кварталах по всему миру (в том числе в Беларуси), во многих израильских клубах да и просто на улицах проходят карнавалы. Прохожие как ни в чем не бывало ходят по улицам (а служащие — и на работе) в карнавальных костюмах, чему никто не удивляется, кроме туристов.

В Тель-Авиве главные события разворачиваются на просторной площади Медины (Kikar HaMedina), где дискотеки ведут лучшие диджеи мира. Площадь и улицы на несколько километров вокруг заполняют десятки тысяч людей, наряженных самым невероятным образом. Многие заранее приобретают готовые наряды в специальных магазинах. Часто используются обручи на голове с заячьими ушами или перьями, розовые балетные пачки (особенно полюбившиеся мужчинам), костюмы Бэтмена и Человека-паука.

Впрочем, не лишенные фантазии граждане сами шьют костюмы из подручных материалов, а также раскрашивают себя и друг друга яркими красками. В офисах, магазинах, кафе, даже больницах многие сотрудники всю неделю празднования Пурима ходят в карнавальных нарядах, что воспринимается окружающими как должное.

Внешне карнавал напоминает празднование Хеллоуина, да и цель у них та же — напугать смерть. Однако Пурим старше Хеллоуина более чем на тысячу лет и имеет иную историческую подоплеку. Да и празднование Хеллоуина превратилось в карнавал только в начале прошлого века. Читатель Юрий прислал свои фото, сделанные на площади Медины в Тель-Авиве и на улицах города. Кстати, он отмечает, что среди десятков тысяч бурно веселящихся людей всех возрастов не видел ни одного пьяного.

На видео можно заметить, как карнавальные персонажи сходятся с участниками демонстрации, которая проходит вечером каждой субботы под лозунгами «Биби, убирайся домой!» (Биби — народное прозвище подозреваемого в коррупции премьер-министра Биньямина Нетаньяху), «Кто не скачет — тот коррупционер!» и другими. Встреча этих двух колонн — карнавальной и политической — явно символична.

А какая вообще предыстория у праздника Пурим? О ней можно узнать подробно, прочтя книгу «Есфирь» из Библии. Главной героиней этой книги является Эсфирь — родственница и воспитанница еврея Мордехая, однажды спасшего жизнь царю Артаксерксу. Последний выбрал своей женой именно ее.

Аман, один из придворных Артаксеркса, добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа. Узнав об этом, Мордехай потребовал от Эсфири, чтобы та заступилась перед царем за свой народ. Эсфирь нарушила строгий придворный этикет (за что могла потерять свое положение и даже жизнь).

Эсфирь явилась к Артаксерксу без приглашения и пригласила на пир, во время которого и обратилась к нему с просьбой о защите евреев. Узнав об интригах Амана, царь приказал его повесить на той же виселице, которую Аман приготовил было для Мордехая.

Царские указы нельзя было отменить, поэтому был разослан новый указ, который позволял евреям сопротивляться исполнению первого. Евреи с оружием в руках восстали на защиту своей жизни и уничтожили множество врагов (в Библии говорится о 76 тысячах убитых), в том числе десять сыновей Амана. В ознаменование этого чудесного спасения и появился Пурим.