Туск представил стратегию отношений с Лондоном после Brexit 7.03.2018, 19:36

За Великобританий будет официально закреплен статус «третьей страны».

Евросоюз предупредил Великобританию о "негативных экономических последствиях" "Брекзита". После того, как Лондон перестанет быть частью таможенного союза и внутреннего рынка ЕС, трения в торговых отношениях с Брюсселем станут "неизбежны", передает DW.

Об этом говорится в директиве, которую председатель Евросовета Дональд Туск направил лидерам 27 стран-членов ЕС. Документ об отношениях с Великобританией после ее выхода из состава Европейского Союза представлен в среду, 7 марта, на конференции в Люксембурге. Основные положения должны быть одобрены главами государств и правительств Евросоюза до конца марта.

В пятницу, 2 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против таможенного союза с ЕС, однако выразила уверенность в необходимости всестороннего соглашения о свободной торговле с Брюсселем, в котором будут прописаны механизмы взаимодействия в целом ряде экономических областей.

Великобритания станет "третьей страной"

Туск на предложение главы британского правительства отреагировал скептически, заявив, что подобный "избирательный подход невозможен". При этом он подчеркнул, что после "Брекзита" за Великобританий официально будет закреплен статус "третьей страны". Любые договоренности с Соединенным Королевством должны "опираться на баланс прав и обязанностей", добавил он.

В среду, 28 февраля, Мэй отвергла предложенный Евросоюзом проект соглашения по "Брекзиту". Великобритания должна выйти из Евросоюза в марте 2019 года.