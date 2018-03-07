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БАТЭ ответил активисту белорусского языка в стихах

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  • 7.03.2018, 20:07
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В прошлом году борисовчане также ответили активисту в стихотворной форме.

Белорусский гражданский активист Игорь Случак в последние годы старается продвигать белорусский язык в отечественный футбол.

Получается неплохо: за годы его деятельности фамилии игроков многих команд начали писать по-белорусски, пишет «Трибуна».

В частности, он ежегодно рассылает в клубы письма, в которых интересуется планами по использованию белорусского языка.

В прошлом году на запрос креативно ответил БАТЭ в лице Андрея Вашкевича. Ответ Случак получил в стихах.

В 2018 году Случак снова рассылал письма в клубы высшей лиги, и снова получил от Вашкевича ответ хореем.


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