БАТЭ ответил активисту белорусского языка в стихах 3 7.03.2018, 20:07

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В прошлом году борисовчане также ответили активисту в стихотворной форме.

Белорусский гражданский активист Игорь Случак в последние годы старается продвигать белорусский язык в отечественный футбол.

Получается неплохо: за годы его деятельности фамилии игроков многих команд начали писать по-белорусски, пишет «Трибуна».

В частности, он ежегодно рассылает в клубы письма, в которых интересуется планами по использованию белорусского языка.

В прошлом году на запрос креативно ответил БАТЭ в лице Андрея Вашкевича. Ответ Случак получил в стихах.

В 2018 году Случак снова рассылал письма в клубы высшей лиги, и снова получил от Вашкевича ответ хореем.