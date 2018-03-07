БАТЭ ответил активисту белорусского языка в стихах

БАТЭ ответил активисту белорусского языка в стихах3
- 7.03.2018, 20:07
- 1,355
В прошлом году борисовчане также ответили активисту в стихотворной форме.
Белорусский гражданский активист Игорь Случак в последние годы старается продвигать белорусский язык в отечественный футбол.
Получается неплохо: за годы его деятельности фамилии игроков многих команд начали писать по-белорусски, пишет «Трибуна».
В частности, он ежегодно рассылает в клубы письма, в которых интересуется планами по использованию белорусского языка.
В прошлом году на запрос креативно ответил БАТЭ в лице Андрея Вашкевича. Ответ Случак получил в стихах.
В 2018 году Случак снова рассылал письма в клубы высшей лиги, и снова получил от Вашкевича ответ хореем.