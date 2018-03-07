The Guardian: Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом 2 7.03.2018, 20:14

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Сергей Скрипаль

Фото: ТАСС

К такому выводу пришло следствие по этому делу.

Бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическм веществом. К такому выводу пришло следствие по этому делу, сообщает The Guardian (перевод - «Новая газета») со ссылкой на источники.

Какое именно вещество могло быть использовано, они не уточнили. Самые известные из них — зарин и VX (таким был отравлен брат Ким Чен Ына). Источники газеты ссылаются на результаты медицинских и химических исследований.

К расследованию происшествия привлекли ученых, которые определили тип отравляющего вещества. Выясняется, как и в каком количестве вещество попало на территорию Великобритании.

Ранее источники Reuters сообщили, что британская полиция Россию в причастности к отравлению бывшего шпиона. Якобы полиция предполагает, что Скрипаля отравили в качестве мести за его предательство. Официально со стороны Великобритании подобных обвинений в адрес России не было. В Кремле заявляли, что «не располагают информацией» об отравлении Скрипаля.

4 марта Сергей Скрипаль вместе с дочерью отравился неизвестным веществом в британском городе Солсбери. По данным The Telegraph, он обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь.

«Би-би-си» сообщала, что сын 43-летнего Скрипаля в прошлом году скончался от печеночной недостаточности в Петербурге, кроме того, за последние два года бывший разведчик потерял жену и брата.