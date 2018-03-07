Американский толковый словарь пополнился криптовалютными терминами 7.03.2018, 20:23

Термины «криптовалюта», «блокчейн» и «ICO» добавили в американский словарь Merriam-Webster.

Американский толковый словарь Merriam-Webster в очередной раз был расширен и новое расширение примечательно включением в список слов терминов из криптовалютного мира, передает cryptellect.net.

В частности, в словаре появились такие термина, как “биткоин”, “блокчейн”, “первичное размещение монет” и “криптовалюта”.

Суммарно за последнее время в Merriam-Webster было внесено более 800 новых слов.

Издатели Merriam-Webster рекомендуют писать слово “Биткоин” с большой буквы, однако при этом допускают возможность написания и с маленькой. Также в словарь было добавлено еще одно значение слова “единорог”. Под ним понимают стартапы, суммарная стоимость которых превышает $1 млрд. Также были внесены и некоторые другие понятия из финансовой отрасли. В частности, Merriam-Webster пополнили термины “микрокредит” и “микрофинансирование”

Словарь Merriam-Webster считается одним из главных толковых словарей на планете. Он существует уже более 150 лет.