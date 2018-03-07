В Сморгони вместо многодетной матери квартиру отдали начальнику 13 7.03.2018, 20:32

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Людмила Овсяник

У Людмилы Овсяник пятеро детей.

Жизнь сложилась так, что Людмила Овсяник одна воспитывает пятерых детей. При этом большой семье приходится жить в сморгонском общежитии на 40 кв. м, пишет «Белсат».

И даже из этого жилья местные коммунальщики пытаются второй год выселить Людмилу с детьми, четверо из которых несовершеннолетние. Из-за того, что зарплата у женщины совсем небольшая, а за коммунально-жилищные услуги теперь нужно платить немалые деньги, образовалась задолженность.

Людмила получила распоряжение добровольно покинуть помещение. Известно, что тогда ее дети окажутся в социально опасном положении и с большой долей вероятности попадут в приют, содержание в котором также стоит денег. Получается, что наша героиня фактически оказалась в ловушке, выбраться из которой самостоятельно почти невозможно.