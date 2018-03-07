Белоруска выиграла в США конкурс на лучший клубничный плакат 7.03.2018, 20:55

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Членов жюри покорил постер, созданный уроженкой Беларуси.

Художница Наташа Айтуганова, эмигрировавшая в США из Беларуси, выиграла конкурс на лучший плакат 35-го Калифорнийского фестиваля клубники, который ежегодно проходит в городе Окснард, передает belmir.by.

Всего на рассмотрение жюри было подано 58 работ. Но членов панели покорил именно постер, созданный уроженкой Беларуси. Картина создана сочетанием двух техник – графики и акварели. На ней изображена ягода клубники в брызгах разноцветных красок.

— Когда я начала думать над идеей плаката, то спросила себя: «Что самое лучшее в клубнике?» И натурально, ответом было «Ее вкус». Брызги красок – это интерпретация тех прекрасных оттенков вкуса, которые мы ощущаем, когда едим эту ягоду, – объяснила Наташа.

Наташа Айтагунова рядом с картиной; на церемонии объявления победителя

Фото: vcstar.com, facebook.com

Художница подала свою работу на конкурс впервые и получила в награду 2 тысячи долларов призовых. «Победа принесла невероятное чувство. Раньше ведь я никогда не побеждала в конкурсах. Это первый раз», – призналась Айтуганова.

Она – профессиональный художник, писать предпочитает в основном тушью и акварелью. Начала рисовать в возрасте 7 лет. Родители, заметив талант, немедленно отдали дочь в художественную школу.

Наталья родилась в Беларуси, а в 1993 году переехала в США, живет в пригороде Лос-Анжелеса – Шерман Оукс. Прошла обучение по специальности «художник-постановщик» в Американском институте киноискусства.

– Мне нравится, что живу там, где много клубники. Это лучшее лакомство моего детства. Бабушка готовила ее для меня со сметаной и сахаром, это была своего рода традиция: тарелка клубники, тарелка сметаны и тарелка сахара, – рассказала она.

Калифорнийский фестиваль клубники проходит в течение двух дней в мае и включает в себя ярмарку, на которой демонстрируется соответствующая ягодная и сувенирная продукция, с обширной развлекательной программой.

Место проведения форума не случайно. Окснард производит примерно одну треть клубники во всем штате Калифорния. А сам штат – крупнейший поставщик этой ягоды в США. Он отвечает за 85 процентов данной продукции в стране.