Кокаиновый интернационал, или «Дружба народов» 3 Юрий Федоров, kasparov.ru

7.03.2018, 20:40

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Юрий Федоров

О кокаиновом скандале становится известно много любопытного.

Мидовцы, в свою очередь, судорожно врут, утверждая, что дипломаты никак не могут быть причастны к этой уголовщине. А о доблестных чекистах и говорить не приходится. Что ни человек, то холодная голова, горячее сердце и даже чистые руки. Похоже, однако, что аргентинская полиция наткнулась на небольшую часть разветвленной наркосети, существующей несколько десятилетий, к которой КГБ имело прямое отношение, а проверенные многими годами совместной работы связи действуют до сих пор.

В 1990-е годы была опубликована книга "Красный кокаин", написанная на основе бесед с чехословацким генералом Яном Шейна, доверенным лицом бывшего президента ЧССР Антонина Новотного. Ее легко найти в сети. В феврале 1968 года Шейна бежал в США. Его репутация сомнительна, но информированность обычно вопросов не вызывает. В частности, Шейна рассказал любопытную историю, имеющую отношение к кокаиновому скандалу.

В начале 1950-х годов Мао Цзэдуну пришла в голову интересная мысль: производить в массовых масштабах наркотики и поставлять их на Запад. Это подорвет общественную мораль противника и ослабит его военный потенциал: наркоманы не могут быть хорошими солдатами. Заодно появится много долларов для финансирования революционного движения во всем мире. Наконец, можно будет шантажировать вовлеченных в наркобизнес деятелей политической и культурной элиты.

Идея Мао понравилась Хрущеву. Он распорядился привлечь к ней страны-сателлиты, между которыми были распределены обязанности по организации всемирной наркосети. Готовилась агентура для внедрения в преступные группировки, занятые транспортировкой и распространением наркотиков, устанавливались контакты с мафиозными структурами, вовлеченными в наркобизнес. Один из узлов создаваемой под контролем Москвы наркосети находился в Золотом треугольнике в Юго-Восточной Азии, тогда главном производителе опиатов. Другой — в Латинской Америке, где выращивают коку и изготовляют кокаин. Операция была названа "Дружба народов". Чувство юмора у Никиты Сергеевича, несомненно, было, хотя и несколько своеобразное.

В 1970-е годы сложился международный "кокаиновый интернационал", своего рода "Коксинтерн". В его составе преступные кланы, контролирующие выращивание коки и производство кокаина, среди них — Медельинский картель. Задача левых террористических группировок в Колумбии, Перу, Венесуэле и Мексике — защита производителей кокаина и наркокурьеров от правительственных сил. Нередко они сами занимаются транспортировкой наркотика, а мафиозные банды в США и Европе — его распространением. На "Острове Свободы" находись тренировочные лагеря и учебные центры для подготовки террористов, перевалочные и логистические структуры наркотрафика. За всем этим стояли высшие чины кастровского режима.

Конечно, беглому чехословацкому генералу можно не верить. Но свидетельств вовлеченности кастровского режима в наркоторговлю хватает и без него. Самым весомым является "дело генерала Очоа". "Почувствовав, что назревает скандал, и, возможно, получив на сей счет информацию от своих разведчиков, внедренных в США, Лидер максимо (Фидель Кастро — ЮФ) решил сыграть на опережение и сразу пресечь все возможные подозрения на свой счет", — пишет бывший телохранитель Фиделя Кастро Санчес Хуан Рейнальдо. Отлично зная, кто из кубинских официальных лиц замешан в торговле наркотиками, он 12 июня 1989 года приказал арестовать генерала Арнальдо Очоа, недавно отозванного из Анголы, и еще девять старших офицеров. "Вторая волна арестов, прокатившаяся через несколько недель, захватила министра внутренних дел Хосе Абрантеса, а также двух генералов и четырех полковников из его окружения". Очоа, "национальный герой" Кубы, выпускник Академии им. Фрунзе, и два десятка высокопоставленных кубинских деятелей были казнены. Абрантес умер в тюрьме в 1991 году якобы от сердечного приступа.

Отношения Кастро с Кремлем были сложными. Кубинский диктатор упрекал своих московских коллег в оппортунизме и недооценке антиимпериалистической борьбы. Но вплоть до падения СССР он практически полностью зависел от советской помощи. Это давало возможность товарищам с холодными головами и горячими сердцами не только быть в курсе торговли кокаином, но и в известной мере ее контролировать. Похоже, после распада СССР они частично "приватизировали" бывшую советскую часть "коксинтерна". По крайней мере, так произошло с героиновыми потоками в Юго-Восточной Азии.

В середине 1990-х годов по Москве ходила книжка "Международная контрабанда наркотиков и бывший СССР". Знающие люди называли ее автором некоего Антона Сурикова. Этот лихой авантюрист, выдававший себя (хотя, возможно, и не врал) за офицера то ли ГРУ, то ли контрразведки, был близок к примаковской группировке, имел чин госсоветника 1 класса и служил помощником вице-премьера Юрия Маслюкова, в советское время члена Политбюро и главы ВПК. Найти эту книжку в интернете я не смог. Но цитаты из нее отыскались. "Ориентировочно, — писал, например, Суриков, — осенью 1991 г. ряд бывших (российских) офицеров госбезопасности" создали "так называемую московскую наркогруппировку, которая на сегодняшний день функционирует и имеет свои филиалы не только в Москве и Чечне, но и в Мазари-Шарифе (Афганистан), Луангпхапанге (Лаос), Лондоне и на Каймановых островах". Эта деятельность, подчеркнул он, "опирается на давние контакты московских наркобизнесменов, работавших в 70-80-е годы разного рода советниками и специалистами в Индокитае и Афганистане". Но если такие процессы шли в Азии, то что могло помешать офицерам КГБ "присвоить" кое-какие сегменты "Коксинтерна" в Латинской Америке? Это, кстати, объясняет, почему в начале 1990-х годов Санкт-Петербург с такой легкостью превратился в кокаиновую столицу России. Скорее всего, местные мафиози и чекисты воспользовались связями, складывавшимися несколько десятилетий.

Быть может, в конце концов мы узнаем, что на самом деле произошло в Буэнос-Айресе. Но главное в другом. "Полезные идиоты" на Западе уверяют, что без сотрудничества с Россией, то есть с наследниками тех, кто участвовал в операции "Дружба народов", с наркоторговлей бороться невозможно. Блажен, кто верует. И еще: генерал Шейна — далеко не единственный носитель мрачных тайн социалистического содружества, ушедший на Запад. Другим, например, был генерал Ион Михай Пачепа, заместитель начальника внешней разведки Румынии. В его книге "Красные горизонты" рассказывается, как КГБ создавал арабские террористические организации. Так что, возможно, нас ожидает еще много интересного.

Юрий Федоров, kasparov.ru