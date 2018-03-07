МИД РФ: «Военные действия» между Москвой и Минском по молоку не ведутся 1 7.03.2018, 21:02

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МИД России прокомментировал прекращение поставок молока и сливок из Беларуси.

Между Беларусью и Россией не ведутся «военные действия» в молочной сфере.

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге 7 марта.

«Как я и говорила в прошлый раз, никаких «военных действий» между Россией и Беларусью по молоку и молочной продукции не ведется. Об этом в принципе не может быть и речи. Взаимные поставки продовольственных товаров и сельхозсырья являются важнейшей статьей торговли между нашими союзными странами. По итогам 2017 г. российский импорт из Беларуси данной категории продукции, в котором значительную долю занимают поставки молока, увеличился на 12,2% до 4,1 миллиарда долларов США. Динамика положительная», — приводит сайт российского МИД слова Захаровой.

По ее мнению, при таких объемах торговли иногда появляются отдельные проблемные моменты. Но они решаются с профильными органами власти обоих государств. Захарова выразила мнение, что и на этот раз все разногласия будут решены.

Напомним, что Россельхознадзор намерен прекратить все поставки молока и сливок из Беларуси в Россию. Начало таких санкций вначале было назначено на 26 февраля, потом отложено до 6 марта, а позже — до 15 марта.