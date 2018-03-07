Весна пришла: в Беларусь вернулись с юга жаворонки 2 7.03.2018, 21:10

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Первых жаворонков заметили на Гродненщине.

Весну можно считать наступившей, когда с юга прилетают птицы. В Гродненском районе орнитологи «Аховы птушак Бацькаўшчыны» зафиксировали первых жаворонков. Это было 4 марта.

- Первыми с юга возвращаются самцы полевых жаворонков. Они хотят успеть занять лучшие места для гнездования. Раньше всех прилетают самые сильные, у которых больше шансов заиметь потомство. Скоро мы услышим в небе их песни! - рассказывает Александр Винчевский, директор АПБ.

Кстати, жаворонков морозы не пугают. Самые отчаянные даже оставались на зимовку, но все равно жаворонков считают предвестниками весны.

С какими еще птицами можно встречать весну? Орнитологи предлагают присоединиться к международной кампании «Живая весна», которая объединяет любителей наблюдать за весенними птицами. К ней может присоединиться любой желающий!

Вскоре должны вернуться белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, обыкновенная кукушка и золотистая щурка. Аистов стоит ждать в 10-х числах марта, ласточек и кукушек - в начале апреля, остальных - в мае. Если вы увидели этих птиц на природе, вносите отметку на специальной карте или напишите об этом в соцсетях Facebook или Вконтакте.

- Встречать птиц - это отличная возможность отметить наступление настоящей весны! - призывает координатор «Живой весны» в Беларуси Карина Соловей.

Кстати, среди 55 стран-участниц проекта Беларусь занимает 3-е место.