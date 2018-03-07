закрыть
8 марта 2018, четверг, 2:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Трамп ответил на вопрос о текучке в Белом доме шуткой

  • 7.03.2018, 21:43
  • 1,030
Дональд Трамп

Президент США предположил, что следующим, кто покинет Белый дом, может стать первая леди Меланья Трамп.

Президент США Дональд Трамп прилюдно пошутил о вероятном уходе своей супруги Меланьи. Инцидент произошел на официальном ужине по поводу 133-летия открытия старейшего в США клуба журналистов The Gridiron, сообщает телеканал CNN.

Так, говоря о череде увольнений чиновников администрации президента, Трамп заявил: "Так много людей покидает Белый дом. На самом деле это действительно захватывающе и бодряще... Мне нравится хаос. Это действительно хорошо. Теперь все спрашивают: кто уйдет следующим – Стив Миллер (старший советник Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер. – Прим.) или Меланья?"

1 марта стало известно, что директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс уходит в отставку после дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы.

6 марта Белый дом покинул экономический советник Гэри Конушел. Трамп назвал Кона "уникальным талантом" и поблагодарил за "преданное служение американскому народу". Бывший инвестиционный банкир работал с Трампом с 20 января 2017 года.

В январе таблоид Daily Mail написал, что Меланья Трамп провела несколько ночей в гостинице города Вашингтона.

По данным CNN, Меланья Трамп отказалась сопровождать супруга в поездке на форум в Давосе после информации о его изменах.


популярное за неделю

Мнение

Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип