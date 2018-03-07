Трамп ответил на вопрос о текучке в Белом доме шуткой 7.03.2018, 21:43

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Дональд Трамп

Президент США предположил, что следующим, кто покинет Белый дом, может стать первая леди Меланья Трамп.

Президент США Дональд Трамп прилюдно пошутил о вероятном уходе своей супруги Меланьи. Инцидент произошел на официальном ужине по поводу 133-летия открытия старейшего в США клуба журналистов The Gridiron, сообщает телеканал CNN.

Так, говоря о череде увольнений чиновников администрации президента, Трамп заявил: "Так много людей покидает Белый дом. На самом деле это действительно захватывающе и бодряще... Мне нравится хаос. Это действительно хорошо. Теперь все спрашивают: кто уйдет следующим – Стив Миллер (старший советник Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер. – Прим.) или Меланья?"

1 марта стало известно, что директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс уходит в отставку после дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы.

6 марта Белый дом покинул экономический советник Гэри Конушел. Трамп назвал Кона "уникальным талантом" и поблагодарил за "преданное служение американскому народу". Бывший инвестиционный банкир работал с Трампом с 20 января 2017 года.

В январе таблоид Daily Mail написал, что Меланья Трамп провела несколько ночей в гостинице города Вашингтона.

По данным CNN, Меланья Трамп отказалась сопровождать супруга в поездке на форум в Давосе после информации о его изменах.