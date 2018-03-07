Киев назвал условие ареста активов «Газпрома» по всему миру 1 7.03.2018, 22:24

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Владимир Гройсман

Фото: izvestia.kiev.ua

Украина активизировала усилия по взысканию с «Газпрома» штрафа по решению Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту республики скоординировать работу с «Нафтогазом» для возможного ареста активов «Газпрома» за пределами России в случае, если российская компания не будет соблюдать вердикт Стокгольмского арбитражного суда. Об этом глава украинского правительства написал в своем Twitter, передает РБК.

«Также поручил Минюсту скоординировать действия с руководством НАК «Нафтогаз» относительно возможного ареста активов «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении премьера.

Також доручив Мін'юсту скоординувати дії з керівництвом НАК "Нафтогаз" щодо можливого арешту активів "Газпрому" по всьому світі у випадку невиконання рішень Стокгольмського арбітражу. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 марта 2018 г.

Перед этим пресс-служба кабмина Украины сообщила, что Гройсман провел встречу с главой Минюста страны Павлом Петренко, на которой поручил ведомству активизировать усилия по взысканию с «Газпрома» штрафа по решению Стокгольмского арбитража.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража, а также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов», — приводит пресс-служба слова премьер-министра.

Украинская и российская стороны спорят в Арбитражном суде Стокгольма по двум вопросам — требованию по цене и объемам поставок газа, а также тарифам и условиям транзита российского газа через Украину. В декабре 2017 года Арбитраж вынес решение по первой части спора и обязал «Нафтогаз» выплатить российской компании $2 млрд за уже поставленный в Украину газ и проценты за просрочку. Российская компания требовала от «Нафтогаза» погашения просроченной задолженности и оплату штрафов на $56 млрд.

28 февраля суд вынес решение по второму мотиву разбирательства и обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа про транзитному договору, заключенному между компаниями. С учетом задолженности украинской стороны сумма выплат составила $2,65 млрд.

На следующий день, 1 марта, «Газпром» отказался возобновить поставки газа в Украину, несмотря на получение оплаты с украинской стороны. Зампред правления компании Александр Медведев объяснил это отсутствием одобренного дополнительного соглашения к контракту. В ответ на это глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что потребует от «Газпрома» компенсации убытков. Президент Украины Петр Порошенко пообещал наказать российскую компанию.