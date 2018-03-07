Как Миоры стали городом «тунеядцев» 4 7.03.2018, 22:38

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Без «блата» в городе нормальную работу не найдешь.

Миоры – пример общебелорусского ущемления регионов

Если ехать из Полоцка на Браслав, то обязательно нужно заехать в Миоры, посмотреть на столетний храм у озера и другие исторические пейзажи. Город небольшой – на 8 тысяч человек, но имеет средневековую историю. Вот только не стоит путать туризм с переездом, жить в Миорах непросто, так как обычно не за что, пишет «Белсат».

«Я учитель по образованию, из Минска переехали летом жить сюда, вот ищу работу».

«Трудно, как везде. Нигде нет работы».

«За рабочие места мы держимся. Если работаем, то радуемся, что имеем».

«Есть организации где простые труженики, на заводах до 300 рублей получают. Ну и не все хотят за такие деньги работать», – рассказали «Белсату» жители Миор.

Работы все меньше

За последние годы предприятия в Миорах или позакрывались, или стали филиалами полоцких предприятий – и там прошли сокращения. В сезон можно устроиться на строительство или в мелиорацию, но зимой работы нет, а за коммунальные услуги платить надо больше. А в системе ЖКХ, говорят, засела «милицейская мафия».

«Сильную конкуренцию безработным составляют милиционеры, которые пошли работать на пенсии, после работы, после 45 лет», – объясняет местный активист Виктор Шульга.

Это результат реорганизации структур жилищно-коммунального хозяйства. В Миорах работает межрайонный отдел ЖКХ, отвечающий за Миорский, Браславский и Шарковщинский районы.

«Раньше было ЖКХ, а теперь создали «Водоканал». Поставили главу-милиционера. Сейчас все милиционеры-пенсионеры пошли в «Водоканал». У них неплохая пенсия – по 8-10 миллионов, и плюс на работе по 10 миллионов», – возмущается еще один Миорский активист Богуслав Мацук.

Без «блата» нормальную работу не найдешь

Поэтому молодежь уезжает – кто в столицу, кто в Россию. Стало меньше детей – недавно одну из миорских средних школ сделали базовой.

Миоры – пример общебелорусского ущемления регионов, считает заместитель председателя Демократического конгресса независимых профсоюзов.

«Чтобы регионы развивались, надо туда привлекать инвестиции, создавать малые предприятия. А к сожалению, у нас все, что создается, это Минск и областные центры, а такими маленькими городками никто не занимается», – говорит Сергей Антусевич.

В регионах инвесторы имеют все то же давление со стороны налоговой инспекции, бесконечные проверки и социальную нагрузку.

Зато с провластной идеологией в Миорах все хорошо. Случайная женщина сделала фото нашего журналиста, потому что тот снимал отделение милиции. Свои действия местная жительница пояснила напряженной международной обстановкой и угрозой украинского Майдана.