Россию назвали главным аутсайдером мировой экономики 7.03.2018, 23:28

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В ближайшие 40 лет в РФ уровень жизни продолжит падать относительно США.

Россия в ближайшие 40 лет станет единственной крупной развивающейся экономикой, увеличивающей свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни. Такой прогноз дает Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в предварительной версии доклада "Долгосрочные перспективы: сценарии - 2060", передает finanz.ru.

В начале 2000-х на фоне 10-кратного взлета цен на нефть ВВП на душу населения в России рос на 6% в год, опережая на 0,4 процентного пункта среднемировой уровень (5,6%) и втрое - показатели "коллег" по БРИКС в лице Бразилии (1,9%) и ЮАР (2,1%).

Но стагнация нефтяных котировок и консервация сырьевой экономической модели уже в 2010х ограничили потенциал роста в РФ уровнем в 1,5% ежегодно - втрое ниже среднемирового (4,6%). В ближайшие 12 лет без структурных реформ эта планка снизится еще вдвое - до 0,7%. А в период с 2030-го по 2060-й экономика РФ в пересчете на душу населения не сможет расти быстрее, чем на 0,9% в год, считает ОЭСР. Это вдвое ниже, чем мир в среднем (2%), в 2,5 раза - чем страны БРИКС (2,4%).

В результате Россия станет единственной попавшей в исследование страной, у которой уровень жизни продолжит падать относительно США: сейчас российский ВВП на душу населения составляет 42% от американского, а к 2060-му снизится до 40%.

Турция, у которой уровень жизни сейчас сравним с российским, за тот же период сможет поднять его вдвое - почти до 80% от американского. Индия увеличит ВВП на душу населения вчетверо и к началу 2060х сравняется с РФ.

ОЭСР рассчитывает темпы роста на душу населения, но в России его численность сильно меняться не будет, снизится лишь экономически активная его часть, если не повысят пенсионный возраст. Поэтому приведенные для РФ цифры можно отнести в целом в потенциальной динамике ВВП, указывает глава аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

Фактически Россию называют "главным аутсайдером мировой экономики", делает вывод он: "Столь радикальное ухудшение оценок - это оглушительный и крайне неприятный сюрприз".

Чтобы ускорить рост, нужно повышать производительность труда и реформировать госуправление, предлагает ОЭСР: бороться с коррупцией, совершенствовать правоохранительную и судебную систему, повышать эффективности госслужбы.

По показателям верховенства права - Россия худшая среди стран БРИКС, говорится в докладе.

Рост производительности невозможен без повышения конкуренции, указывает Тремасов: в России же экономику взяло в тиски государство, и происходит "разбазаривание капитала": инвестиции не создают новой добавленной стоимости, а какие-то и вовсе вносят и отрицательный вклад.

Программа перевооружения армии съела 20 триллионов рублей за последние 10 лет, а ее новый вариант потребует еще 22 триллионов. В федеральном бюджете, по данным Минфина, 40% всех расходов - 6,4 трлн рублей - уходит на содержание армии, полиции и аппарата чиновников, численность которого с 1995 года раздулась более чем вдвое - с 2,5 до 5,5 млн человек.

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к 2024 году. По сути власть хочет, чтобы состоялись два чуда одновременно - сверхбыстрый рост экономики и гигантская экспансия в вооружениях, указывает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

"Таких примеров история, кажется, еще не знала, разве что мы все станем южными корейцами по качеству и интенсивности труда и образования", - резюмирует он.