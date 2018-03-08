Украина начала арестовывать активы «Газпрома» 2 8.03.2018, 7:33

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Под арест попало имущество четырех компаний.

Власти Украины начали арестовывать имущество, принадлежащее "Газпрому", в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства и взысканием штрафа, сообщает "Немецкая волна".

Об этом в среду, 7 марта, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман. По его словам, под арест попадает имущество компаний "Газпром сбыт Украины" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

Антимонопольный комитет Украины в 2016 году признал компанию "Газпром" виновной в злоупотреблении монопольным положением на рынке природного газа в стране и оштрафовал ее на 86 млрд гривен, за год сумма штрафа удвоилась. "Газпром" обжаловал это решение, но суды всех инстанций признали правомерность требований Киева.

Украина угрожает изучить возможность ареста зарубежных активов "Газпрома"

"Газпром" обязан выполнить требование антимонопольной службы Украины, а также недавно вынесенное решение Стокгольмского арбитража, заявляет Гройсман. В противном случае Украина изучит возможность ареста зарубежных активов компании, добавил он.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" доплатить украинскому "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.

Арбитраж при этом отклонил требования украинской стороны о пересмотре транзитного тарифа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством.

"Газпром" назвал решение асимметричным и позднее объявил, что расторгает контракты на поставки и транзит газа с "Нафтогазом". Позднее российская компания обжаловала решение Стокгольмского арбитража.