Как уехать из Минска: транспортный коллапс на больших выходных 17 8.03.2018, 7:50

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В среду вечером на минских вокзалах выстроились часовые очереди.

Уже больше недели маршрутчики, которые последние годы связывали Минск с регионами, то ли не могут, то ли не хотят работать по новым правилам. Как бы там ни было, с 26 февраля многие водители просто перестали выполнять рейсы, пишет tut.by.

Конфликт транспортников совпал с длинными выходными. В итоге довольно большое количество пассажиров не смогло уехать, куда собиралось.

В среду вечером на минских вокзалах выстроились часовые очереди. Некоторые пассажиры не успевали выкупить даже забронированные билеты. Как это было и что о ситуации думают люди — смотрите в видеосюжете.