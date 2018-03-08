Дональд Трамп: Мы видим возрождение американской мечты 8.03.2018, 7:59

Дональд Трамп

Президент США выступил на конференции латиноамериканцев.

Президент США Дональд Трамп уверен, что с его приходом в Белый дом весь мир заговорил о возрождении американской мечты и успехах США. Об этом он заявил в среду, 7 марта, выступая на конференции латиноамериканцев Latino Coalition (перевод – korrespondent.net).

"Сегодня мы видим возрождение американской мечты и все в мире говорят об этом! Это выглядит плохо, когда вы смотрите новости или, как я иногда называю их, лже-новости, но все в мире говорят о том, что происходит в Соединенных Штатах. Это действительно потрясающе, лучшие показатели в самых разных направлениях: компании, безработица, устанавливается столько рекордов, что весь мир об этом говорит", – сказал Трамп.

При этом он отметил вклад "трудящихся латиноамериканцев в то, чтобы сделать Америку снова великой".