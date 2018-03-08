Россельхознадзор ввел санкции против трех белорусских предприятий 6 8.03.2018, 8:08

2,044

Решение принято по причине повторного выявления запрещенных и вредных веществ.

Россельхознадзор с 9 марта вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции с трех белорусских предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что такое решение принято по причине повторного выявления запрещенных и вредных веществ в продукции предприятий СПК «Агрокомбинат Снов», СОАО «Беловежские сыры», ООО «Несвижский завод детского питания».

Также Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ПУП «Бобруйскмолоко», ПУП «Калинковичский молочный комбинат» Светлогорский филиал, ОАО «Щучинский маслосырзавод».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких «военных действий» между Россией и Беларусью по молоку и молочной продукции не идет. Она отметила, что взаимные поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья являются важнейшей статьей торговли между странами.

Напомним, Россия решила ввести запрет на поставку из Беларуси молочного сырья «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию» с 26 февраля. Затем срок был перенесен на 6 марта, а позже — на 15. С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК, заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны. В ответ на это Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционной продукции и фальсификата — в том числе и «сырного продукта».