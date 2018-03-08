Народные приметы: что нельзя делать 8 марта 5 8.03.2018, 8:22

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В народе есть несколько рекомендаций, от чего лучше отказаться в этот день.

8 Марта в Беларуси отмечают Международный женский день.

Исторически Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.

С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала отмечать 8 марта Международный женский день.

Однако в народе есть несколько рекомендаций, от чего лучше отказаться в этот день, пишет segodnya.ua:

Нельзя отмечать 8 марта в компании женщин, если девушка не замужем – долго в девках проходит.

Не стоит затевать уборку в доме.

Не готовьте сами еду.