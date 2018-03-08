Президент Словакии: Правительство игнорировало предупреждения об итальянской мафии 1 8.03.2018, 8:25

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Андрей Киска

Фото с сайта rzn.info

Разведслужбы предоставляли сведения о группе, фигурировавшей в расследовании журналиста Яна Куцяка.

Президент Словакии Андрей Киска считает, что правительство страны проигнорировало предупреждение от разведывательных служб о деятельности итальянского преступного синдиката, члены которого подозреваются в причастности к убийству журналиста и его невесты.

Об этом сообщает The Associated Press.

Президент Словакии заявил в среду, 7 марта, что глава разведывательной организации, известной как SIS, Антон Шафарик сказал ему, что некоторые министры правительства были давно проинформированы об этой группе.

Однако Киска не предоставил больше никаких подробностей.

Как известно, семь итальянцев, связанных с группой, были задержаны на прошлой неделе в рамках расследования убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты. Впоследствии полиция отпустила их.

В Италии ранее заявляли, что предупреждали своих словацких коллег относительно этой группы.

Напомним, по данным журналистского расследования Яна Куцяка, представители четырех семей из итальянского региона Калабрии, родины мафиозного клана "Ндрангета", работают на востоке Словакии.

В статье сообщалось, что они в течение нескольких лет получили около 8 млн евро субсидий, которые были выделены аграриям Словакии из фондов ЕС. Бизнесмен Антонин Вадал, согласно расследованию, связан с итальянской мафией и имел активные связи с представителями нынешней правящей партии Словакии.

Ранее президент Словакии Андрей Киска призвал к изменениям в правительстве или же вообще внеочередных выборов, чтобы восстановить доверие общественности в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.