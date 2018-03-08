Бывший разведчик Скрипаль и его дочь впали в кому 18 8.03.2018, 8:46

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В кому впал также британский полицейский, первым прибывший на место происшествия.

Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме после отравления, сообщает британский канал Sky News со ссылкой на источники (перевод – meduza.io).

Также, по данным Sky News, в кому впал полицейский, первым прибывший на место происшествия.

Ранее помощник комиссара лондонской полиции Марк Роули сообщил, что все трое пострадавших от отравления находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в торговом центре города Солсбери в Великобритании; их доставили в больницу.

Полиция заявила, что они оба были отравлены нервно-паралитическим веществом. Правоохранительные органы Великобритании расценивают это как покушение на убийство. Полицейские также изучают обстоятельства смерти сына и жены Скрипаля.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля.

Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года служил в главном разведывательном управлении Генштаба России. В 2006 году он был приговорен к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже на британскую разведку. В 2010 году его помиловали в рамках операции по обмену между российскими, американскими и британскими спецслужбами.