Тарифную ставку первого разряда «увеличили» на $0,5

Тарифную ставку первого разряда «увеличили» на $0,54
- 8.03.2018, 8:57
- 1,637
Министр труда отчиталась о новом «концептуальном подходе» к зарплатам граждан.
В Беларуси с 1 марта увеличили размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций. Ее размер повысили с 33 до 34 рублей. Увеличение предусмотрено решением правительства № 172, пишет tut.by.
— Данным постановлением республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов, — говорится в решении правительства.
При этом размеры корректирующих коэффициентов с 1 марта не изменяются, уточняют в Минтруда.
Напомним, тарифная ставка первого разряда — это норматив, от которого зависит оплата труда бюджетников. Тарифную ставку умножают на специальный коэффициент (он свой у каждого работника) и получают итоговый оклад. От него, в свою очередь, зависят премии и прочие выплаты.
Напомним, к январю 2019 года в Беларуси намерены пересмотреть схемы оплаты труда работников бюджетных организаций, заявила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
В качестве «концептуальных подходов» по изменению оплаты труда предлагается:
— заменить 27-размерную единую тарифную сетку на 17-разрядную;
— заменить тарифную ставку первого разряда на базовую ставку, ее размер будет на уровне бюджета прожиточного минимума.