Тарифную ставку первого разряда «увеличили» на $0,5 4 8.03.2018, 8:57

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Фото: tut.by

Министр труда отчиталась о новом «концептуальном подходе» к зарплатам граждан.

В Беларуси с 1 марта увеличили размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций. Ее размер повысили с 33 до 34 рублей. Увеличение предусмотрено решением правительства № 172, пишет tut.by.

— Данным постановлением республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов, — говорится в решении правительства.

При этом размеры корректирующих коэффициентов с 1 марта не изменяются, уточняют в Минтруда.

Напомним, тарифная ставка первого разряда — это норматив, от которого зависит оплата труда бюджетников. Тарифную ставку умножают на специальный коэффициент (он свой у каждого работника) и получают итоговый оклад. От него, в свою очередь, зависят премии и прочие выплаты.

Напомним, к январю 2019 года в Беларуси намерены пересмотреть схемы оплаты труда работников бюджетных организаций, заявила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

В качестве «концептуальных подходов» по изменению оплаты труда предлагается:

— заменить 27-размерную единую тарифную сетку на 17-разрядную;

— заменить тарифную ставку первого разряда на базовую ставку, ее размер будет на уровне бюджета прожиточного минимума.