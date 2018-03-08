Белорусы выбирают Европу 1 8.03.2018, 9:31

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Евросоюз стал самым привлекательным направлением для туристов из нащей страны.

Услугами белорусских туркомпаний в 2017 г. воспользовались 1987 тыс. туристов и экскурсантов, сообщает «Экономическая газета» со ссылкой на Белстат.

Туристическую деятельность в стране осуществляли 1444 организации, в т.ч. государственной собственности – 151, частной – 1 237, иностранной – 56.

Число поездок белорусских граждан за рубеж в прошлом году увеличилось на 21%, до 8398,3 тыс., в то же время число приездов иностранных граждан в Беларусь возросло только на 3,5%, до 4 327,8 тыс.

Стоимость туров, оплаченных туристами, выросла на 52% к уровню 2016 г., до 677 709,5 тыс. BYN. В том числе по въездному туризму – на 18%, до 51 307,5 тыс., по выездному туризму – на 57%, до 612 428,6 тыс. BYN; по внутреннему туризму – на 4,1%, до 13973,4 тыс. BYN.

Выручка от оказания туристических услуг (за вычетом налогов и сборов), за год выросла на 21,4%, до 165 899,7 тыс. BYN. При этом их себестоимость составила 153 454,4 тыс. BYN (+20%).

Прибыль туркомпаний от оказания услуг в 2017 г. увеличилась на 44%, до 12 445,3 тыс. BYN.

Количество туристов, выехавших за рубеж, увеличилось до 727,5 тыс. человек. В т.ч. в страны СНГ организованно выехало 19%, в страны ЕС – 35,5%, другие страны мира – 45,5%.

Наиболее посещаемыми белорусами зарубежными странами в прошедшем году были: Турция (140 159), Египет (123 814, рост в 3 раза), Болгария (62 356), Испания (31 403), Греция (27 978), Черногория (19 402), Литва (14 814) и Италия (12 905), ОАЭ (4973), Вьетнам (4945), Франция (4475).

В целом возросло количество желающих путешествовать по странам ЕС – на 12,6%, до 258 103. Одновременно количество белорусских туристов, посетивших в 2017 г. РФ, снизилось – на 34,6%, до 46 736 человек.

Количество организованных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь в 2017 г., составила 282,7 тыс. человек. Среди стран мира лидерами по числу посещений нашей страны являлись: РФ (191 520 или 67,7% всех прибывших), Литва (26 182), Польша (22 686), Украина (4363), Китай (3151), Германия (3102), Эстония (2769), Великобритании (2001), Израиль (1620), Турция (1155).

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в нашей стране – 4 дня.

Количество организованных туристов и экскурсантов, купивших туры в пределах Беларусь сократилось на 2,5%%, до 976 780 человек.

Оценивая стоимость услуг, оказанных туристам, и не включенных в стоимость туров, Белстат уточняет, что в категории въездного туризма было обслужено 29 474 человек, им было оказано услуг на 787,7 тыс. BYN, в т.ч.: по бронированию – на сумму 237,1 тыс. BYN. В рамках категории «выездной туризм» было обслужено 147 639 человек, стоимость оказанных им услуг – 5574,2 тыс. BYN, в т.ч. визовых – 1334,6 тыс. BYN, по бронированию – 1076,8 тыс. BYN, прочих – 3162,8 тыс. BYN.

По критериям внутреннего туризма обслужено 17 121 человек, им оказано услуг на сумму 411 тыс. BYN.

Для размещения туристов в нашей стране услуги гостиниц и аналогичных объектов предоставляли 586 отелей и аналогичных средств размещения, из них 384 гостиницы и гостиничных комплекса. В них в прошлом году проживало 1805,6 тыс. человек. Из них граждане нашей страны – 49,2%, граждане из других государств – 50,8%, в т.ч. из стран СНГ – 34,9%.

Выручка, поступившая от размещения в гостиницах белорусских граждан выросла на 4%, до 59 251,2 тыс. BYN, от иностранных граждан – на 16%, до 145 865,8 тыс. BYN.

Для сравнения: выручка от размещения туристов в частных квартирах, домах выросла на 16,8%, до 55 725,2 тыс. BYN.

Кроме того, на территории страны функционировало 486 санаторно-курортных, оздоровительных организаций, из них 76 санаториев. В них прошли оздоровление 775,2 тыс. человек, в т.ч. иностранных граждан 198,3 тыс. чел., или 25,6% общего числа.

Деятельность в сфере агроэкотуризма вела 1821 усадьба. Численность туристов, воспользовавшихся этими услугами, составила 351,1 тыс. человек. При этом численность белорусских агроэкотуристов в их числе достигла 90,4%.

Внутренний туризм продолжает развиваться и привлекать туристов и экскурсантов. Так, в 2017 году число организованных туристов внутри страны составило 82,1 тыс. человек, экскурсантов – 894,7 тыс.