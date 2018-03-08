Ученые: На Северном полюсе необычно высокая температура 1 8.03.2018, 9:35

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Нынешняя зима в Арктике выдалась на удивление теплой.

Зима 2017-2018 годов была самой теплой для Арктики, заявляют в отдельных исследованиях американские и российские ученые.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Американский Национальный центр данных по снегу и льду 6 марта сообщил, что температура в Арктике в декабре, январе и феврале в среднем была на 4,9 градуса по Цельсию выше, чем обычно.

"В результате необычно теплой погоды рекордно уменьшилась площадь арктического морского льда для этого сезона", - заявляют американские ученые.

В феврале арктический морской лед покрывал площадь 13,9 миллиона квадратных километров, что примерно на 160 тысяч квадратных километров меньше, чем в прошлом году.

По данным ученых, наземная метеостанция, расположенная ближе всего до Северного полюса, на вершине Гренландии, зафиксировала, что в феврале температура выше нуля сохранялась более 60 часов. До этого года ученые наблюдали такое повышение температуры там лишь дважды, и непродолжительный период.

Российская Федеральная служба гидрометеорологии также заявила, что температуры в Арктике были на 4-8 градусов выше, чем обычно.