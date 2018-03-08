Лидеры профсоюза РЭП задержаны на границе 2 8.03.2018, 9:38

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Заместителя председателя РЭП Зинаиду Михнюк и сокоординатора молодежной сети Анну Дусь сняли с поезда.

Преследования профсоюза РЭП продолжаются. Сегодня во время пограничного и таможенного контроля на станции Гудогай были сняты с поезда лидеры профсоюза Зинаида Михнюк и Анна Дусь. Они следовали из Вильнюса в Минск, сообщает praca-by.info.

Как сообщила Анна Дусь, ее подвергли полному досмотру багажа, личных вещей, а также личному досмотру. После этих процедур, продлившихся несколько часов, Анну Дусь отпустили.

Зинаида Михнюк (в центре), Анна Дусь (справа)

Досмотром руководила инспектор Ж.И. Войтко под общим руководством зам. начальника ГРТ В.П. Сазонова, известного своими методами общения (на 4:46 секунде видео В.П. Сазонов бьет по рукам посетителя). О причинах углубленного личного досмотра и досмотра багажа проводившие процедуру таможенники пояснили, со слов Анны Дусь, следующее: "Нам говорят, мы снимаем и досматриваем". Хотя ранее сотрудник, проводивший паспортный контроль, попросил Анну Дусь проследовать с ним, "потому что паспорт в ненадлежащем состоянии".

В этот же день аналогичной процедуре была подвергнута Зинаида Михнюк, также следовавшая поездом Вильнюс-Минск, но несколькими часами ранее. После получения протоколов досмотра обе профсоюзницы беспрепятственно уехали в Минск.

Т.н. "снятие с поезда" давно практикуется в отношении членов независимого профсоюза РЭП: правовой инспектор Леонид Судаленко несколько месяцев подряд не мог пересечь границу без углубленного досмотра (в одном из случаев юриста буквально выносили из поезда на руках несколько сотрудников таможни); Геннадий Федынич неоднократно подвергался данной процедуре; Андрея Стрижака задержали в Молодечно весной прошлого года; другие члены профсоюза также бывали в подобной ситуации.