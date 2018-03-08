Путин слаб 1 Игорь Эйдман

8.03.2018, 9:51

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Игорь Эйдман

Дутые «рейтинги» правителя РФ сворачиваются, как шагреневая кожа.

Грудинина продолжают «мочить». Это значит, что он реально отбирает голоса у Путина. Власти выбрали заведомо слабого кандидата и изначально создали ему провальный имидж. Для левых Грудинин — олигарх, для либералов — сталинист, для националистов - «еврей». В Кремле, видимо, думали, что за него проголосуют только зюгановские бабашки по зову партии. А оказалось, даже такой заведомо слабый, подставной кандидат может конкурировать с Путиным.

Это не значит, что Грудинин - силен, это значит, что Путин - слаб. Путин надоел людям до такой степени, что любой новый человек, не имеющий высокого отрицательного рейтинга (как у Собчак), может с ним конкурировать. Даже придворные социологи теперь признают: рейтинг Путина в крупных городах падает, а Грудинина растет. Вот властям и приходится рассказывать избирателям о скрытых Грудинином счетах, слитках золота и семейном "золотце" (тайной жене и детях).

Путин неконкурентоспособен на любых реальных выборах. Ему страшен даже невразумительный Грудинин, в активе которого нет ничего, кроме новизны и крайне сомнительного левого бэкграунда.

Успешный противник Путина должен быть достаточно левым (у нас левые идеи очень популярны), новым (все ветераны политического телеэфира людям категорически надоели) и не имеющим высокого антирейтинга (т.е. не ассоциирующимся с ненавидимым страной московским бомондом). Его программа может быть проста. Мир, социальное демократическое государство (по североевропейскому образцу), люстрация бюрократии, олигархата и ментуры, освобождение всех сфер жизни от бюрократического диктата, максимальная свобода везде: в экономике, политической жизни, интернете. Вот такого кандидата поддержала бы и молодежь, бредящая свободой, и домохозяйки, опасающийся за будущее сыновей-призывников, и работяги, ненавидящие хозяев-олигархов с ментами-костоломами, и даже пенсионеры, мечтающие о социальной защите.

Выборов только нет. Но будут ведь когда-нибудь.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»