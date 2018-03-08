Игра в переодевания: зачем нужна реформа МВД 21 8.03.2018, 10:16

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Задержания во время молчаливых акций, 2013 год

Имеют ли белорусы право на самооборону от людей в штатском?

В последние 10 лет в Беларуси устоялась неоднозначная практика работы сотрудников правоохранительных органов во время массовых мероприятий. Отличить их от участников акции почти невозможно – ни формы, ни других опознавательных «знаков отличия» у милиционеров нет, пишет «Народная Воля».

«Люди в штатском» появились на массовых мероприятиях, в том числе и на акциях оппозиции, еще в бытность министром МВД Беларуси Анатолия Кулешова. Анатолия Ниловича в министерском кресле нет уже около шести лет, но дело его живет и совершенствуется.

Должны ли сотрудники милиции, охраняющие порядок на массовых мероприятиях, быть в форме? По логике, это было бы правильно и разумно. Если бы милиционеры на митингах оппозиции работали «по форме», это позволило бы избежать неоднозначных и спорных ситуаций.

Дело Святослава Барановича, которое рассматривается сейчас Московским судом Минска, тому подтверждение.

15 марта 2017 года, возвращаясь с акции «нетунеядцев», Святослав Баранович, находясь на остановке общественного транспорта, вступил в драку с сотрудником милиции. Согласно обвинению, Баранович нанёс несколько ударов работнику милиции. Инцидент произошёл в марте, но задержали Барановича только в октябре 2017-го. Изначально на него завели дело за «хулиганство», однако позже переквалифицировали на другую статью — «насилие в отношении работника органов внутренних дел».

Видео той самой драки в троллейбусе 15 марта 2017 г.

Возможно, ответ на вопрос прозвучит 12 марта, когда Святослав Баранович выступит в судебном заседании с последним словом.

Тем временем резонанс вокруг этого дела разгорелся нешуточный. Есть как минимум два взгляда на него.

Официальный взгляд высказал министр МВД Игорь Шуневич, сказав: «Все, кто будет бросаться защищать, будут и дальше получать. Только так. Общественный порядок нерушим и неприкосновенен. И граждане, желающие, должны помогать наводить порядок, а не мешать работе милиции. Поэтому ошибка в объекте — это его личная проблема и трагедия. Мы наводим порядок всеми доступными законными методами, а оперативную работу никто не отменял, штатскую одежду, как элемент маскировки, тоже никто не отменял. Поэтому будем работать, как и раньше. Но, повышая свой профессионализм и учитывая этот случай, в том числе».

Позиция МВД понятна: «люди в штатском» и дальше смогут беспрепятственно задерживать любого. Не стесняясь в средствах выполнения приказа.

В свою очередь, белорусские правозащитники обеспокоены такой постановкой вопроса. Многие из них настаивают на том, что работники милиции, особенно во время проведения массовых мероприятий, должны быть «обозначены».

«Шуневич не прав»

Руководитель, зарегистрированной в Киеве организации «Правовая помощь» населению Олег Волчек в беседе с корреспондентом «Народной Воли» отмечает:

— Если смотреть на ситуацию сугубо с юридической точки зрения, то сотрудники милиции должны в своей работе руководствоваться главным для них нормативным актом, который называется «Закон об органах внутренних дел».

Закон предписывает милиционерам при исполнении своих служебных обязанностей находиться в специальной форме со специальными знаками отличия. Допускается работа милиционеров в штатском при задержании подозреваемого по уголовному преступлению, задержание лица, в отношении, которого ведётся административный процесс. Также милиционеры могут работать в штатском, задерживая для разбирательства лиц, незаконно пересекающих границу, а также при доставлении задержанных в ЛТП.

Во всех других случаях милиционеры должны делать всё гласно, открыто. Даже по применению физической силы в отношении задерживаемого в законе есть ограничения. И уж поверьте, ничего про таскание людей за волосы, нанесение увечий, связанных с переломами конечностей, как это зачастую происходит в Беларуси, там нет ни слова. Там написано, что применение физической силы – это проведение специального физического приема. Не более.

Олег Волчек

— На ваш взгляд, обосновано ли присутствие милиционеров в штатском на уличных акциях?

— Я считаю, что это грубейшее нарушение закона. Милиционеры на таких акциях должны выполнять функции по поддержанию порядка и безопасности. Поэтому, милиционеры обязательно должны быть в форме, чтобы банально выделяться из толпы. А та практика, которая существует в Беларуси сейчас, напоминает мне работу «спецбригад», которые просто выхватывают людей из толпы, и безнаказанно их избивают. Поэтому, на мой взгляд, министр Шуневич не прав. Он, естественно, будет оправдывать любые действия своих сотрудников, иначе это приведет к тому, что белорусские суды будут завалены делами о превышении власти и служебных полномочий со стороны сотрудников милиции.

Поэтому, чтобы избегать эксцессов в будущем, нужно чётко определить: при работе на массовых мероприятиях все без исключения сотрудники милиции должны быть одеты в форму. И точка.

— Случай со Святославом Барановичем в этом смысле показателен. А имеют ли белорусы законное право на самооборону?

— В Уголовно-процессуальном кодексе Беларуси есть статья 109. Там чётко написано, что граждане имеют право на захват лица, совершившего преступление. Подчеркиваю, речь не идёт о явном сопротивлении или неповиновении сотрудниками милиции. Просто каждый из нас имеет право предотвратить правонарушение.

Другой вопрос, что если «штатский» — сотрудник милиции, потом очень тяжело доказать и в суде, и в прокуратуре, что вы действовали по закону, пытаясь предотвратить правонарушение, которое на ваших глазах совершал неизвестный «в гражданке».

А если говорить о случае со Святославом Барановичем, то главная проблема в том, что милиционеры были в штатском. Знал ли он, что перед ним сотрудники милиции – вопрос скорее риторический…

Михаил Пастухов: «Переодевание нужно прекращать…»

Бывший судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов, также уверен в том, что работу «людей в штатском» во время уличных акций необходимо запретить.

— Если брать оперативно-розыскной аспект работы милиционеров, то такой работой занимаются специальные подразделения ОВД для достижения конкретных задач, — говорит Михаил Иванович. – «Переодевание» сотрудников для патрулирования улиц или обеспечения общественного порядка в период массовых акций, на мой взгляд, является злоупотреблением властью, поскольку нередко приводит к нарушению прав и свобод людей. Поэтому выступаю против превращения милиции в секретную службу, а ее сотрудников в тайных агентов.

Михаил Пастухов

Кстати, в Уголовном кодексе Беларуси есть статья, которая гарантирует право каждого гражданина на защиту от общественно опасного посягательства. Кроме того, там же есть статья: «Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния». Иными словами, если человек не может идентифицировать неизвестных, совершающих правонарушение, как работников милиции, то в данном случае действия человека нужно расценивать, как применение необходимой обороны.

Для того, чтобы этих последствий избежать в будущем, необходимо добиваться отмены практики с «переодеваниями» милиционеров, по крайней мере на уличных массовых акциях. Поэтому системе МВД нужна реформа в этом направлении.