Экономист: Cтарые мантры Лукашенко перестали работать 16 8.03.2018, 10:25

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Но вместо реформ власти продолжают заниматься популизмом.

Обещанию Лукашенко платить «попиццот» исполнилось 10 лет. «Святой цифры» белорусы в своих кошельках так и не увидели. Средние зарплаты в регионах остаются на уровне $100-150.

Как отметил финансовый обозреватель Владимир Тарасов, правительство не очень спешит исполнять поручения диктатора. Что мы наблюдаем? Правительственный кризис или попытку управленцев спасти экономику от безумных идей? Об этом сайту Сharter97.org рассказал экономист Лев Марголин:

- Лукашенко занимается откровенным популизмом. Он будет продолжать делать пустые заявления и обещания. Правительство, к сожалению или к счастью, такой возможность не имеет. У чиновников есть все аргументы, чтобы заявлять о невозможности увеличения средней зарплаты без роста производительности труда.

Есть два способа улучшить показатели производительности труда: увеличить объем выпущенной и проданной продукции, но для этого нужны инвестиции. Второй вариант - сократить численность работников. Можно выпускать тот же объем продукции, уменьшив число работников в два раза.

Ни один из этих рецептов не сработает в нашей стране: резкое увольнение рабочих вызовет социальный взрыв, а инвестиции взять неоткуда. Они могут идти в час по чайной ложке, но интенсивный рост, который позволит достигнуть роста ВВП на 5-6% - невозможен при этой власти.

- Но ставятся стахановские задачи довести довести рост ВВП до 100 миллиардов, при имеющихся 54.

- Это такой же блеф, как и все остальное. Лукашенко надоела мантра о заработной плате и он переключился на другую цифру. В наших реалиях - дай Бог достигнуть цифры ВВП, которая была в 2013 году. Но у нас и этих 76 миллиардов долларов не будет. В ситуации, которая была в то время, у нас была возможность держаться на плаву благодаря России. Мы играли роль рыбы-прилипалы.

А сегодня Россия находится под санкциями и уходить от них не собирается. Держаться Кремль - смысла нет. Но и других вариантов у Лукашенко не остается. Никаких 100 миллиардов у нас не будет.

Чтобы достичь этой цифры, нам нужно добиться того, чтобы в страну валом посыпались инвестиции. Но не точечные, как из Турции и Арабских Эмиратов, когда инвесторы строят какие-то гостиницы и уходят от нас. Должны быть люди c продукцией, на которую есть спрос и рынки сбыта. Нужны не просто «денежные мешки», а инвесторы, которые придут и построят здесь предприятия. Добьемся такой ситуации - будут и $100 миллиардов, и $150 миллиардов, а там и $200 миллиардов не за горами.

- Придут ли инвесторы в страну, где тысячи бизнесменов сидят в тюрьмах и блокируются независимые сайты?

- Нам нужен имидж, репутация и реальные условия для ведения бизнеса. Только в таком случае можно ждать инвестиции, на которые есть спрос. Должно быть верховенство права в стране и разделение властей. Парламент должен обладать монополией на издание законов, а судебная система должна быть независимой и беспристрастной. Все эти условия жизненно важны для наличия инвестиций. У инвестора должна быть уверенность, что если он ничего не заработает - то он как минимум ничего не потеряет в нашей стране.