Полярники креативно поздравили белорусок с 8 марта 2 8.03.2018, 10:29

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Ученые показали свое бесстрашие перед холодом и красивые пейзажи континента.

Полярники из десятой белорусской антарктической экспедиции записали видео с поздравлением для женщин страны с 8 марта. Ученые показали, как они работают, свое бесстрашие перед холодом и красивые пейзажи континента.

Добавим, что экспедиция Национальной Академии Наук стартовала 8 ноября 2017 года. Полярники работают над строительством станции и проводят научные исследования по освоению Антарктиды. Их там семь человек.