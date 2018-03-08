На какую сумму обогнал Била Гейтса богатейший человек мира 2 8.03.2018, 10:10

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Cостояние Джеффа Безоса оценили в $112 миллиардов.

Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценили в 112 млрд долларов.

Это в 256 миллионов раз больше, чем средняя зарплата белоруса в январе, подсчитал tut.by.

За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на 39,2 млрд долларов. Основателя Microsoft Билла Гейтса Безос обогнал на 22,2 млрд долларов. На третьем месте в рейтинге — инвестор Уоррен Баффет с 84,4 млрд долларов.