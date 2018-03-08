В Черное море вошел корабль США с морской пехотой на борту 4 8.03.2018, 10:46

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На большом десантном судне находятся около 500 морпехов.

Большой десантный корабль-док "Оук Хилл" (USS "Oak Hill" LSD 51) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США, сообщает zn.ua.

В настоящее время корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.

Ожидается, что "Оук Хилл" примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", – заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан.