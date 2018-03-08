В Гомеле снова задержали руководящих чиновников областного управления юстиции 8 8.03.2018, 12:12

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Чиновникам предъявили обвинение по коррупционной статье.

Следственный комитет подтвердил задержание двоих должностных лиц в управлении принудительного исполнения при Гомельском областном управлении юстиции, пишет onliner.by.

По всей видимости, речь идет о начальнике управления принудительного исполнения и одном из его подчиненных. Чиновникам предъявлено обвинение по коррупционной статье. Предыдущая руководительница этого управления была осуждена в прошлом году за взятки.

В управлении СК по Гомельской области сообщили, что должностные лица обвиняются по части 4 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, группой лиц). Когда задержаны чиновники и в чем конкретно обвиняются, не сообщается. Ранее обо всех задержаниях чиновников в Гомельском облисполкоме становилось известно с большой отсрочкой.

2 октября 2017 года предыдущая руководительница управления принудительного исполнения была приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества за взятки. Причем, согласно материалам обвинения, предметами взяток часто выступали продукты и предметы обихода — насчитали 8 эпизодов на сумму 250 рублей.

За несколько месяцев до этого обвинение в получении взяток топливом предъявлялось судебному исполнителю, работавшему в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.