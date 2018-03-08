Биткоин снова стоит меньше $10 тысяч 8.03.2018, 11:07

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Эксперты пытаются определить причины резкого колебания курса криптовалюты.

Курс биткоина пляшет вокруг психологической отметки в $10 тыс. за единицу. Накануне популярная криптовалюта опустилась до уровня в $9,4 тыс., потеряв зараз около $1,2 тыс., затем немного отыграла, но вернуться на предыдущие показатели не смогла. Эксперты пытаются определить причины резкого колебания, однако дальше предположений дело не идет, пишет onliner.by.

Согласно некоторым источникам, речь идет о технических неполадках на нескольких популярных криптобиржах, а также о возможном проведении неавторизованных торгов. Последнее может быть связано с очередным взломом одной из торговых площадок.

В США тем временем регуляторы высказывают свою озабоченность ситуацией вокруг криптовалют. В частности, некоторых инвесторов якобы вводят в заблуждение информацией о поддержке виртуальных денег государственными финансовыми структурами, что на самом деле далеко от истины.