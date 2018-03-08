В Варшавском университете лучше всех диктант о БНР написал уроженец России 2 8.03.2018, 11:31

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В Варшавском университете подвели итоги белорусского диктанта.

В Варшавском университете на торжественном награждении победителей первого диктанта руководство кафедры белорусистики заверило, что приложит все усилия, чтобы диктант стал университетской традицией. Как рассказала «Радыё Рацыі» руководитель кафедры Нина Борщевская:

- Среди участников были белорусы, которые родом из Беларуси, для которых белорусский - это родной язык, а также были те, которые изучают белорусский язык и благодаря этому, можно сказать, являются своего рода послами белорусской культуры в Польше. Думаю, что в этом плане белорусский диктант выполнил свою функцию.

Обстоятельства написания диктанта объясняет научный сотрудник кафедры белорусистики Ольга Третьяк:

- Текст был сложный, поскольку был насыщен не только числительными, но и собственными названиями. Диктант был тяжелый, но многие все же суммели и написали его очень хорошо.

Александр Лапко: - Я занял второе место, получил очень ценный приз - планшет. Уже 10 лет не писал ни одного диктанта ни на каком языке, тем более по-белорусски. Не скажу, что он была очень легкий. Но я получил удовольствие от того, что принял участие.

Первое место в орфографическим конкурсе Варшавского университета «Белорусский диктант» занял уроженец России, тюрколог Вячеслав Чернев.