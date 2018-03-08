Генсек ООН назвал главной задачей передачу власти женщинам 1 8.03.2018, 10:59

Антониу Гуттериш

Фото: AFP

Антониу Гуттериш заявил, что только это приведет к гендерному равенству.

Главной задачей ООН является «дать власть женщинам», заявил генсек ООН Антониу Гуттериш. Видео обращения опубликовано на официальном YouTube-канале Службы новостей ООН, сообщает rbc.ru.

Гуттереш отметил, что в современном мире доминируют мужчины, причем это «касается как правительств и государственных органов, так и частных и международных организацией, таких как ООН». «Таким образом, главный вопрос гендерного равенства — это вопрос о власти. И поэтому нашей главной задачей является дать власть женщинам», — отметил Гуттериш.

Генсек отметил, что в ООН он «сделал гендерный паритет важнейшей частью ее реформы». «Мы уже достигли такого паритета в Группе старших руководителей — на самом высоком уровне управления ООН. И в ближайшее время мы добьемся его на уровне становых руководителей ООН. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях», — подчеркнул Гуттериш.

Он добавил, что только при таких условиях можно участвовать в построении такого мира, где «между женщинами мужчинами также было полное равенство».

С 1975 года ООН приурочивает мероприятия, касающиеся борьбы за права женщин, к 8 марта. Более того, десятилетие с 1975 по 1985 год было провозглашено организацией «десятилетием женщин».

Международный женский день впервые был провозглашен в 1911 году как день солидарности женщин в борьбе за свои права. В СССР Международный женский день стал официальным праздником в 1966 году. Он является нерабочим и праздничным днем в 13 из 15 постсоветских стран, включая Россию. Кроме того, на официальном уровне 8 марта отмечается в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, Китае, КНДР, Лаосе, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее.