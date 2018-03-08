Ось Берлин – Рим – Париж: как изменения в Германии и Италии повлияют на Европу Джуди Демпси, carnegieeurope.eu

8.03.2018, 11:59

С Италией или без, время завести французско-немецкий двигатель наступило.

Старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги и главный редактор блога «Стратегическая Европа»

Германия наконец-то сформировала правительство, в то время как Италия может погубить все крупные реформы Евросоюза

Немцам это может не понравиться: их страной снова будет руководить та же большая коалиция консерваторов и социал-демократов. Из-за крайне нерезультативных выборов, которые прошли в Германии в сентябре, у Меркель ушло пять месяцев на формирование единого правительства. Канцлер Германии на пороге своего четвертого срока, а значит, уже очень скоро начнет свой 14-й год в должности.

И это хорошие новости для Парижа и Брюсселя. Ведь решительные руководители как никогда нужны во времена Брекзита, реформирования еврозоны и становления эффективной миграционной политики.

Меркель должна поблагодарить Франка-Вальтера Штайнмайера, президента Германии, который убедил социал-демократов снова вступить в коалицию, против которой эта партия выступала с самого начала. Возвращение доверия к Меркель произошло также благодаря молодым лидерам партии, Олафу Шольцу и Андреа Налес. Во время голосования Шольц и Налес смогли обойти критически настроенных оппонентов, которые выступали за другой состав коалиции.

В течение последних нескольких месяцев, в отличие от консервативного блока, социал-демократы вели жесткие внутренние, а заодно, и публичные дебаты относительно того, продолжать ли большую коалицию. Молодое поколение СДП требовало, чтобы партия восстановилась и вошла в Бундестаг как сильная и жизнеспособная оппозиция.

Выбрав такой сценарий, Меркель получила бы неустойчивое правительство меньшинства — а это последнее, что нужно стране и Европе, учитывая жалкую ситуацию в Италии. По предварительным результатам местных выборов 4 марта, в Риме лидируют популистские и правоцентристские партии. В конце концов, кроме крайней правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), никто из политиков не хотел новых выборов. СДП, в свою очередь, потеряли как финансовую, так и политическую поддержку. К тому же, если бы консерваторы пошли на выборы вместе с социал-демократами, избиратели бы их не помиловали.

В конце концов, ни у Меркель, ни у Налес просто не было другого выхода.

От критики в адрес нового правительства трудно удержаться, поскольку в период последней коалиции 2013-2017 годов, СДП в свое время полностью взяли на себя власть как консерваторов, так и самой Меркель. На этот раз история может повернуться иначе.

Партийные конюшни СДП расчистили, а в лидерах теперь значительно более молодые политики. После неприятной дискуссии с Мартином Шульцем, экс-лидером партии, и Зигмарем Габриэлем, нынешним министром иностранных дел, Шольц и Налес объединили партию.

Крыло молодых социал-демократов признали, что 66% их партии проголосовали за коалицию. Но несмотря на общественные опросы, которые свидетельствуют о победе омоложенной СДП над АдГ, Налес должна использовать эти следующие четыре года для того, чтобы избежать потенциального противостояния.

То же касается Христианско-демократического союза Меркель, или ее сестринской партии в Баварии — Христианского социального союза. Во главе обоих те же самые престарелые лидеры, хотя Меркель и пригласила свою партию нескольких младших политиков, исключительно женщин.

СДП также хочет заранее разработать определенную стратегию, которая в последний раз существовала еще в первой коалиции Меркель в 2005 году. Канцлер всегда одобряла подобные идеи. На этот раз социал-демократы сосредоточат свое внимание на внутренних и общеевропейских проблемах.

В частности, Налес и компания поддерживают план президента Франции Эммануэля Макрона по реформированию Еврозоны. Какой бы шаткой ни была общеевропейская коалиция, социал-демократы все же имеют возможность сосредоточиться на будущем ЕС. Учитывая растущую пропасть между восточными и западными странами союза и неопределенность результатов выборов в Италии, это будет задача не из легких. Что касается внутренней политики, то СДП сосредоточат свое внимание на привлечении инвестиций в развитие инфраструктуры и диджитализации.

Париж и Брюссель уже могут облегченно вздохнуть, зная, что Меркель все еще «за рулем». И теперь Германия и Франция должны сосредоточить свои силы на борьбе с Италией, страной-основательницей ЕС, третьей по величине экономикой еврозоны и восьмой — в мире.

Согласно предварительным результатам, правоцентристская коалиция «Вперед, Италия!», Во главе которой стоит экс-премьер-министр Сильвио Берлускони, будет иметь наибольшее количество мест в нижней палате парламента, хотя и недостаточное для формирования большинства.

Одиозное итальянское движение «5 звезд» пока занимает второе место и готовится стать крупнейшим партийным объединением Италии. Критикуя массовую миграцию, растущий уровень бедности и безработицы среди молодежи, третьей на этих избирательных гонках пришла левоцентристская коалиция.

Как писало издание The Economist в своей редакционной статье об итальянской избирательной кампании: «Страна находится в слишком плохой форме, чтобы выдержать следующий экономический спад. Ответственное правительство реформаторов там как никогда необходим».

Этого не случится в ближайшем будущем. Но Берлин, Париж и Брюссель сделают ошибку, если в ожидании нового и стабильного правительства в Риме они начнут тянуть с реформой Еврозоны. С Италией или без, время завести французско-немецкий двигатель наступило.

Джуди Демпси, старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги и главный редактор блога «Стратегическая Европа», carnegieeurope.eu