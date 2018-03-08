Самые дешевые тюльпаны в Минске - голландские 8.03.2018, 12:30

Фото: «Радыё Свабода»

Торговцы цветами говорят, что вынуждены сбросить цены из-за большой конкуренции.

Если вы приобрели тюльпаны в подарок женщине к 8 марта, они могут быть белорусские, голландские или польские, сообщает «Радыё Свабода».

Тюльпаны в Минске продают на улице в людных местах, у входа на станцию метро «Каменная горка», в подземном переходе станции метро «Площадь Якуба Коласа», на Комаровском рынке, в супермаркетах и малых магазинах. Цена за один цветок - от 1,5 рубля до 3 рублей.

Торговцы дешевым товаром говорят, что вынуждены были сбросить цены из-за большой конкуренции. Тюльпаны белорусского производства - из частных теплиц. Оптом их можно приобрести у частников по 1,2 рубля за штуку, когда приобретаешь партию до тысячи цветов, и по 1 рублю - за партию более тысячи штук.

В фермерском хозяйстве «Находка Полесья», сказали, что на 7 марта все тюльпаны проданы, сегодня отгружают последнюю партию. Продавали оптом от пяти тысяч.

Согласно прайс-листу, стоимость одного цветка составляла 0,60 евро (1,45 рубля по курсу Нацбанка). Минимальная партия - 5 ящиков (1500 штук). Также предлагаются скидки до 30% в зависимости от объема.

На складе этого хозяйства в Минске 7 марта можно было купить только желтые тюльпаны, минимальная партия в тысячу цветов стоилa по 1,20 рубля за штуку. «Находка Полесья» также экспортирует тюльпаны в Россию.

Интернет-магазины продавали импортные тюльпаны из Голландии и Польши от 1,7 рубля за штуку. В небольших магазинах они стоили по 3 рубля.

Но самые дешевые, голландские тюльпаны были в магазинах «Евроопт». Их продавали букетом из трех штук за 2 рубля 99 копеек (99 копеек за штуку). Поставщик цветов - ООО «Евроторг».