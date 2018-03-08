Гидромет: Завтра будет до +7 градусов 2 8.03.2018, 12:35

Мокрый снег и дождь ожидаются 9 марта.

Завтра в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью и утром составит от минус 5 до 1 тепла, во второй половине дня - от минус 1 до 5 градусов выше нуля, в юго-западных районах страны будет до 7 тепла.