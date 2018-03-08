Белорус закончил марафон по Исландии под национальным флагом 8.03.2018, 13:13

Кирилл Якимович преодолел 400 километров.

Белорусский предприниматель, живущий в Праге, Кирилл Якимович завершил свой 7-дневный марафон по замерзшей лаве в Исландии, об этом путешественник написал в своем «Фейсбуке», сообщает «Радыё Свабода».

Не обошлось без происшествий - во время пересечения реки Тьоурсау, Якимович упал и вывихнул плечо. Путешественнику оказали необходимую помощь.

«Во время этой экспедиции, я проверил все свои способности и обнаружил свои физические и моральные границы. Это было не выживание, после 7 дней я чувствую себя вполне комфортно в этой пустыне. Я выполнил то, что запланировал и я доволен», - написал Якимович.

Кирилл Якимович живет в Праге. Он горный гид, который как раз сейчас готовится получить международную квалификацию UIMLA. К 100-летию Белорусской народной республики Якимович сварил юбилейный сорт пива, о чем рассказал журналистам накануне путешествия.