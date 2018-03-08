Названы лучшие кадры в истории кино 2 8.03.2018, 15:11

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В список вошли сцены из четырех фильмов.

Портал Mashable опубликовал видео с лучшими кадрами в истории кино, снятыми с помощью увеличительных линз. В список вошли сцены из четырех фильмов, пишет lenta.ru.

Первым критики отметили эпизод в пустыне из картины «Лоуренс Аравийский» 1962 года, в котором главный герой видит приближающегося с горизонта всадника. Сцена снята на телеобъектив.

В ролик вошли кадры из ленты «Падшие ангелы» 1995 года. Одна из героинь снята крупным планом на широкоугольную камеру, что создает эффект гипертрофированной близости к персонажу, так как линза, предназначенная для съемки объектов издалека, искажает лицо на таком маленьком расстоянии, при этом показывая глубину пространства за человеком.

Третьим авторы подборки выбрали фильм «Барри Линдон» 1975 года, в котором оператор использует зум для уменьшения масштаба. Это создает впечатление ненужности и беспомощности героя, превращает его в «маленькую деталь большого мира».

В список также попали эпизоды из картины «Выпускник» 1967 года. Авторы рейтинга обратили внимание на смену фокуса в одной из сцен, которая заставляет зрителей переключать внимание с одной героини на другую. При этом после ухода последней, первый персонаж остается вне фокуса.