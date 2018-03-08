Услуги мобильной связи подорожали 5 8.03.2018, 15:17

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Операторы velcom и life:) изменили условия и повысили стоимость некоторых тарифных планов.

C начала марта мобильные операторы velcom и life:) изменили условия и повысили стоимость некоторых тарифных планов и услуг, пишет «Бобруйский курьер».

Как уточняет life:), в целом рост стоимости услуг составит около 6%. Так, например, повысилась абонентская плата архивных, ряд актуальных («йо1200», «Голос 1», линейка «Семья», «Мультинет») и тарифных планов для юридических лиц.

Без изменений остались тарифы «Шейк», «Голос 2», «Smart:)», «Пенсионный». В то же время увеличился объем трафика на тарифах: «L классический» – вместо 1.500 МБ стало 2.000 МБ; L – вместо 2.000 МБ – 3.000 МБ; XL – вместо 4.000 МБ – 5.000 МБ.

Что касается оператора velcom, то на большинстве популярных тарифных планов увеличилась скорость доступа в интернет в интервале от 3 до 20 Мбит/с.

Например, столичные тарифы «Домашний 40» и «Домашний 60», а также бизнес-тариф «Офис 80» стали еще на 20 Мбит/с быстрее. Вместе с повышением скорости доступа эти тарифы переименованы в «Домашний 60», «Домашний 80» и «Офис 100».

Вместе с тем изменилась стоимость услуг на ряде тарифов фиксированной связи и телевидения для частных и корпоративных клиентов – в среднем она увеличилась на 9%.