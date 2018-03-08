Глава МВД Британии: Отравление Скрипаля - наглый и дерзкий шаг 7 8.03.2018, 15:24

4,961

Эмбер Радд

Фото: PA

(обновлено) Эмбер Радд сделала жесткое заявление по отравлению бывшего разведчика.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии, с помощью которого была совершена попытка убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, наглым и дерзким шагом, сообщает bbc.com.

Министр заявила: "это нападение было осуществлено самым жестоким способом, публично".

Она также пообещала, что Великобритания ответит самым решительным образом на действия преступников, как только станет ясно, кто несет ответственность за это нападение.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни находились".