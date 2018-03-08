Брестчане хотят пикетировать против транспортной развязки 2 8.03.2018, 15:30

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Задуматься о пикете заставило равнодушие чиновников.

Недовольство возникло во время стройки транспортной развязки Западный обход, пишет сайт телеканала «Белсат».

О проблеме жителей журналисты рассказалывали почти месяц назад, но люди так и не были услышаны.

«Кроме вас и еще нескольких независимых СМИ нас никто не хочет слушать, – рассказали жители улицы Поплавского.

Люди собрали подписи и хотели встретиться с местными властями, но те от встречи уклонились, и на все обращения отвечали отписками. Поэтому в Брестский горисполком подали заявку на проведение 24 марта пикета в центре города против безразличия чиновников.

«Приходят ответы, что все прекрасно, все замечательно. Что ход стройки соответствует закону. Даже когда работы ведутся по ночам, милиция отказывается приехать. Люди столкнулись с полным игнорированием со стороны властей, поэтому вынуждены привлекать внимание к своим проблемам с помощью пикета. Большинство массовых мероприятий горисполком запрещал, но даже в этом случае жители заявляют свою позицию, других вариантов сейчас осталось немного», – рассказал правозащитник Роман Кисляк.

Тем временем общественный активист Александр Мех подал в Кобринский райисполком заявку на проведение 24 марта пикета в честь 100-летия БНР. А в Брестский горисполком подана заявка на проведение фестиваля 25 марта.